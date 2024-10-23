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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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