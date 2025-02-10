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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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Resmi Gazete’de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10-13 Şubat tarihleri arasında Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyareti nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa’nın 106’ıncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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