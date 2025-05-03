  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Takip Et

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Takip Et

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Nisan ihracatı 21, dış ticaret açığı 12 milyar dolar!Nisan ihracatı 21, dış ticaret açığı 12 milyar dolar!Ekonomi

 

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısıİsrail'den Suriye'ye hava saldırısıDünya

 

Gündem
İmamoğlu'ndan "19 Mart darbesi nasıl yapıldı?" belgeseli
İmamoğlu'ndan "19 Mart darbesi nasıl yapıldı?" belgeseli
1 Mayıs soruşturması: 6 kişi tutuklandı
1 Mayıs soruşturması: 6 kişi tutuklandı
İstanbullular dikkat! Yenikapı-Hacıosman metrosu bu tarihte kapalı olacak
İstanbullular dikkat! Yenikapı-Hacıosman metrosu bu tarihte kapalı olacak
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli ülkemize iade edildi
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli ülkemize iade edildi
Türklerin de bulunduğu gemiye saldırı: Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı
Türklerin de bulunduğu gemiye saldırı: Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı
Isparta'da midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Isparta'da midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var