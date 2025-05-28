  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Takip Et

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Takip Et

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Gündem
128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı
128 vali yardımcısı ve 224 ilçeye kaymakam atandı
Bolu'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bolu'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekilmişti! Tunceli Valiliği'ne atanan isim belli oldu
Tekbıyıkoğlu merkeze çekilmişti! Tunceli Valiliği'ne atanan isim belli oldu
TBMM'de İmamoğlu pankartı tartışması: Alışacaksınız buna!
TBMM'de İmamoğlu pankartı tartışması: Alışacaksınız buna!
İmamoğlu'ndan 4. dalga operasyonuna tepki
İmamoğlu'ndan 4. dalga operasyonuna tepki
Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu ile görüştü
Özgür Özel, Ahmet Davutoğlu ile görüştü