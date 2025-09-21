Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, 21-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.
