  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Takip Et

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Takip Et

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de Azerbaycan'a ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Halep'te tansiyon yükseldi: Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma çıktıHalep'te tansiyon yükseldi: Suriye ordusu ve SDG arasında çatışma çıktıDünya

 

Trump: Erdoğan'la konuştum, anlaşma için büyük çaba sarf ediyorTrump: Erdoğan'la konuştum, anlaşma için büyük çaba sarf ediyorGündem

 

Gündem
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 5 doktor tutuklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 5 doktor tutuklandı
Ödül töreninde Tamer Karadağlı krizi! Davetliler salonu terk etti
Ödül töreninde Tamer Karadağlı krizi! Davetliler salonu terk etti
Trump: Erdoğan'la konuştum, anlaşma için büyük çaba sarf ediyor
Trump: Erdoğan'la konuştum, anlaşma için büyük çaba sarf ediyor
AK Parti’ye transferler devam edecek mi?
AK Parti’ye transferler devam edecek mi?
Ertuğrul Özkök köşe yazılarıyla artık ekonomim.com’da
Ertuğrul Özkök köşe yazılarıyla artık ekonomim.com’da
CHP'nin yeni miting yeri Şişli oldu
CHP'nin yeni miting yeri Şişli oldu