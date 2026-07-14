Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığı makamına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vekalet edeceğine dair tezkere Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Temmuz'da Katar'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.