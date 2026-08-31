Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'a ziyarette bulunması dolayısıyla dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.