Cumhurbaşkanlığı'ndan CHP lideri Özel’in İHA iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak asılsız iddialar ortaya atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Spekülasyon ve dezenformasyon içeriyor

Duran paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kontrollü bir müdahaleyle düşürülmüştür"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada ise "Bazı basın yayın organlarına yansıyan bir İHA'nın düşürülmesine yönelik Sayın Cumhurbaşkanımızdan talimat beklendiği yönündeki iddialar açık bir dezenformasyondur." ifadelerine yer verildi.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahamıza yaklaşan bir İHA, tespit edilmesinin ardından F-16'larımız tarafından takip edilmiş ve barış dönemi prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip güvenli bir bölgede kontrollü bir müdahaleyle vurularak düşürülmüştür.