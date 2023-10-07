Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atamalar
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarına atamalar yapıldı. Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre atamalar şu şekilde sıralandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarına atamalar yapıldı. Resmi Gazetede yayımlanan kararnameye göre atamalar şu şekilde sıralandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda;
► Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin,
► Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir,
► Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar,
► Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz,
► Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu.
► Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır,
► Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir oldu.
► Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'na Yusuf Kıraç atandı.
► KOSGEB Başkanlığı'na Ahmet Serdar İbrahimcioğlu atandı.
►Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Muzaffer Şeker,
►Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mustafa Özel,
►Türkiye Taşkömürü Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fazıl Uncu ve Oktay Şahin,
►Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Üyeliğine Etem Çeker,
►Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine Nevzat Şatıroğlu,
►Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine Hüseyin Kocabıyık,
►Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine Doç. Dr. Emin Köse,
►Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli İhtisas Kurulu Üroloji Üyeliğine Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Fatih Şimşekoğlu,
►Adli Tıp Kurumu Birinci Adli İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Dr.Öğr.Üyesi Yusuf Atan getirildi.