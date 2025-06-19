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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bir kişinin mal varlıkları donduruldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı tespit edilen bir kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle DEAŞ ve El Kaide bağlantılı bir kişinin mal varlıkları donduruldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni kararname ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında bir kişinin malvarlığı donduruldu. 19 Haziran 2025 tarihli ve 9978 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karar, Türkiye’nin BMGK’nın 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararlarına uyum sağlamak amacıyla attığı önemli adımlardan biri olarak öne çıktı.

Malvarlığı dondurma listesine eklendi

Karara göre, BM Güvenlik Konseyi tarafından terör bağlantısı nedeniyle listelenen kişi, Türkiye’de daha önce 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla oluşturulan malvarlığı dondurma listesine eklendi. Söz konusu kararnameyle “DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler” listesine dahil edilen isim şu şekilde açıklandı:

Adı Soyadı: Abubakar Swalleh

Doğum Tarihi: 13 Ocak 1992

Doğum Yeri: Mengo, Uganda

Bilinen Diğer Adları: Abubaker Swaleh, Tom Kiyurige

Pasaport No: Uganda A00195974

Kimlik No: Uganda CM920231090NZA

Adresi: Luzira Hapishanesi, Kampala, Uganda

İlgili kişi hakkında malvarlığı dondurma kararı alınarak, Türkiye sınırları içinde bulunan tüm malvarlığına erişimi yasaklandı.

Danıştay’da yasal süre içinde itiraz hakkı bulunuyor

Kararın ikinci maddesine göre, söz konusu karara karşı Danıştay’da yasal süre içinde itiraz hakkı bulunuyor. Kararın yayım tarihinden itibaren 60 gün içinde Danıştay’a dava açılabileceği belirtildi. Türkiye, Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde uluslararası yükümlülüklerini yerine getirerek terör finansmanına yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Yayımlanan kararnamenin yürütme işlemini Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verildi.

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