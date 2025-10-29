Cumhuriyet Bayramı’nda görkemli an: Dev Türk Bayrağı uzaydan görüntülendi

Kahramanmaraş’ın simgelerinden Ahır Dağı’na işlenen dev Ay Yıldızlı Türk Bayrağı, Cumhuriyet Bayramı’nda uzaydan görüntülendi.

Onikişubat Belediyesi tarafından dağın zirvesine özenle yerleştirilen dev bayrak, ihtişamıyla dikkat çekti. Milli gözlem uydusu Göktürk-1 tarafından çekilen fotoğraflarda, Ahır Dağı’nın zirvesindeki al bayrağın tüm detayları net bir şekilde görülebiliyor.

Fotoğraf, kısa sürede büyük beğeni topladı

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraf, kısa sürede büyük beğeni topladı. Bakanlık paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Ay Yıldızlı al bayrağımızın eşsiz güzelliğini, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Göktürk-1 uydumuz ile uzaydan görüntüledik. Göktürk-1 uydumuzun kamerasına yansıyan bu görüntüden de anlaşıldığı gibi yeryüzüne sığmayan bir sevdadır ay yıldız."