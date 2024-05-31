Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek hayatını kaybetti
Cumhuriyet gazetesi yazarı Dr. Erdal Atabek'in 94 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek, tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde 94 yaşında yaşamını yitirdi.
İÜ Tıp Fakültesi, Fizyoloji Enstitüsü Asistanlığı, İç Hastalıkları Uzmanlığı, Psikosomatik Hastalıklar Uzmanlığı alanlarında hizmet veren Dr. Erdal Atabek’in ilk yazısı 1965 yılında Milliyet’te yayınlandı. Ardından 1966’dan itibaren Cumhuriyet gazetesinde düzenli yazılarına başlayan Atabek'in çok sayıda kitabı bulunuyor.
Atabek’in cenazesiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.