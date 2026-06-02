Cumhuriyet Gazetesi'nin X hesabına erişim engeli
Elazığ 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin X hesabına "millî güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.
Cumhuriyet gazetesinin 3,4 milyon takipçili X hesabına erişim engeli getirildi. Hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.
İfade Özgürlüğü Derneği tarafından yapılan açıklamada kararın “millî güvenlik’ ve ‘kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle verildiği belirtildi.