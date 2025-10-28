Cumhuriyet'in 102. yılı Ankara'da yürüyüş ve konserlerle kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı, Başkent Ankara’da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Gün boyu sürecek etkinliklerde yürüyüşler ve konserler öne çıkıyor.

Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, devlet erkanının katılımıyla Anıtkabir’de gerçekleştirilecek.

TBMM önünden Ulus’taki Birinci Meclis binasına resmi geçit töreni düzenelecek.

SOLO TÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında saat 14:30’da 1. TBMM Binası üzerinde, saat 14:40’ta ise Anıtkabir ve çevresinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

CHP Ankara İl Başkanlığı, saat 17:00’de Ulus Atatürk Heykeli’ne çelenk sunacak. Ardından saat 17:30’da 1. Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saat 19:00’da “Zafer Genç Akademi” açılışına katılacak ve burada bir konuşma yapacak. Etkinlik kapsamında bando ve seğmenler gösteri sunacak. Saat 20:30’da ise bulunduğu alandan 1. Meclis’e Fener Alayı düzenlenecek.

Çankaya Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Gün, saat 10:00’da Atapark’ta başlayacak resmi tören ve Hoy-Tur Halk Dans Topluluğu’nun gösterisiyle açılacak.

Ardından, saat 11:00’de Kızılay Zafer Anıtı’nda resmi tören ve çelenk sunumu yapılacak.

Saat 12:30’da Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu, Kızılay’daki Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önünde mini bir konser verecek.

Saat 14:30’da bando, Bahçelievler 7. Cadde’de kortejle vatandaşlarla buluşacak.

Günün ilerleyen saatlerinde, saat 16:00’da Hoy-Tur Dans Topluluğu Kızılay’daki Başkanlık Binası önünde gösteri yapacak.

Bando ise saat 17:00’de Kuğulupark’ta sahne alacak. Kutlamalar, saat 20:00’de Atatürk Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek Cumhuriyet Bayramı Konseri ile sona erecek. Konserde Hakan Aysev sahne alacak.

Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda saat 18:00’de Kaymakamlık önünden başlayacak Meşale Yürüyüşü’nün ardından, saat 19:30’da Atatürk Sahil Parkı’nda Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konseri düzenleyecek.

Beypazarı Belediyesi, akşam saat 19:00’da TÜVTÜRK önünden başlayacak araç konvoyu düzenleyecek.

Yenimahalle Belediyesi, saat 20:00’de Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda düzenleyeceği Manuş Baba konserine tüm vatandaşları davet etti.

Etimesgut Belediyesi’nin düzenlediği kutlamalarda sanatçı Levent Yüksel, saat 20:00’de Tunahan Kapalı Pazar Yeri’nde sahne alacak.