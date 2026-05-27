ÇYDD'den Kılıçdaroğlu kararı: Bağış kabul edilmesi mümkün değil

Çağdaş Yaşamı Destlekleme Derneği (ÇYDD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası partinin Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin bazı satışlar yapacağı ve bu satışlardan elde edilecek gelirin ÇYDD'ye bağışlanacağına yönelik iddialar üzerine resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.

ÇYDD, açıklamasında taraflarınca söz konusu bir bağışın olması halinde bağışı kabul etmeyeceklerini bildirdi. ÇYDD'nin açıklaması şöyle:

"Basına yansıyan haberlerde; Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla getirilen ve kamuoyunun geniş kesimlerinin tepkilerine rağmen bu görevi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından gerçekleştirileceği belirtilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğimize bağışlanmasının planlandığı öğrenilmiştir.

Derneğimiz, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan, temel hak ve özgürlüklerin korunması için mücadele eden ve çalışmalarını partiler üstü sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

37 yıldır kararlılıkla savunduğumuz bu ilkeler gereği; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."