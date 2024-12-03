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D-100 Karayolu'nda torpil patlattı, polise bıçak çekti, bacağından vuruldu

İstanbul Bahçelievler'de D-100 kara yolunda torpil patlatan ve kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çeken kişi vurularak yakalandı.

Haber Merkezi
AA
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D-100 Karayolu'nda torpil patlattı, polise bıçak çekti, bacağından vuruldu
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D-100 kara yolu Şirinevler mevkisi Edirne istikametinde bariyerin yanına oturan bir kişi torpil patlatmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Torpil patlatan kişi, kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çekti. Polislerce vurulan ve yaralı olarak yakalanan saldırgan, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, polisin olay yeri incelemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan, saldırganın kara yolunda torpil patlattığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamasıyla kaydedildi.

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