Dağ keçilerini avlayan avcıya 2 milyon ceza kesildi! Etlerini sucuk yapmış

Koruma altında olan 3 dağ keçisini avlayan kişiye ceza kesildi. 1 milyon 961 bin liralık cezaya çarptırılan şahsın evinde arama yapıldı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşanan olayda, avcının avladığı dağ keçisinin etinin bir kısmıyla sucuk yaptığı tespit edildi.

Savcılık soruşturma başlattı

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Dağ keçisi etlerinin sucuk yapıldığı ortaya çıktı

Bu kapsamda şüpheli M.N'nin evinde ve aracında arama gerçekleştirildi. Aramada bir dürbünlü uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 2 tüfek dürbünü, 25 mavzer fişeği, 2 mesafe dürbünü, 2 telsiz, 3 koruma altındaki dağ keçisi derisi ve eti ile bu etlerden yapılmış sucuklar ele geçirildi.

2 milyon liraya yakın ceza kesildi

Şüpheliye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi ekiplerince 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi.

Gözaltına alınan M.N. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan tutuklandı.

Bu arada, ele geçirilen et ve sucuklar ilgili kurumlarca imha edildi.