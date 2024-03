“Daha eşit, daha adil bir dünya”

Takip Et

Selenay YAĞCI Fotoğraflar : Mehmet BARS



EKONOMİ, her yıl olduğu gibi bu yıl da; 8 Mart’ta manşetini iş dünyasının lider kadınları ile atıyor. Türkiye’de sadece iş hayatının değil, düşünce dünyasının da dönüşmesine öncülük ettiklerini belirten kadınlar, ekonomiyi de kadınların büyüteceğine dikkat çektiler. Çoklu kriz ortamında, kadınların planlama ve öngörü ustalıkları ile öne çıkacağını belirten kadınlar, EKONOMİ’nin yazı işleri masasından daha adil bir dünya için çağrı yaptılar.

İşte yazı işleri masasından çıkan başlıklar: Geleceğin zekasını kadınlar yazmalı. Üreten kadın, güçlü Türkiye… Gezegenimiz kadınlarla ‘yeşil’ olur. Esneklik, kararlılık, ve duygusal zeka ile iş dünyasında fark yaratırız. Sadece çalışan kadın değil, tüm kadınlar üretiyor. Kadının sabır, soğukkanlılık, empati yeteneği ve süreç odaklılık özellikleri sadece iş dünyasının değil, ülkenin ekonomisinin de basamak atlamasına katkı sağlar.

SULTAN TEPE



İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO) YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Öğrenmeye açığız duygusal zekamızla daha güçlüyüz

İSO’nun ve İTHİB’in yönetim kurulu üyesiyim. Kadının ekonomik hayatta öne çıkması için son 10 yıldır her platformda çalışıyorum. İSO’nun Sürdürülebilirlik Platformu'nun başkanıyım. Gezegenimiz ancak sürdürülebilirlikle ayakta kalabilir. Bunun da temelinde kadın bakış açısına sahip olmak var. Kriz yönetimi dediğiniz şey esasında bir öncesini ve sonrasını hayal edip görebilmek ve karar verebilmek. İşte bu tüm kadınların içselleştirdiği bir yetenek. Biz kadınlar her yaptığımız şeyi planlıyoruz. O nedenle de gerçekten bakış açımız erkeklerden çok daha farklı. İşin içine duygusal zekamızı da katıyoruz. Öğrenmeye daha çok açığız. O nedenle biz kadınlar çok güçlüyüz.

PROF. DR. YASEMİN AÇIK

SEZA ÇİMENTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI YASEMİN AÇIK VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI

Hiçbir mesleğin cinsiyeti yok egemen olan emek ve başarı

Bir akademisyen olarak, hem iş dünyasının içindeyim hem de sivil toplum kuruluşları (STK) içinde kadınlar ve ülkemiz için mücadele ediyorum. TÜRKONFED yönetim kurulu üyesiyim. Elazığ İş Kadınları Derneği’ni bir grup arkadaşımızla kurmuştuk. Erkek egemen çimento sektöründe tek kadın girişimciyim diye biliyorum. Elazığ’da inşaatını 2016 yılında bitirdiğimiz çimento fabrikamı hızlıca devreye almıştım. Günde 7 bin 500 ton çimento üretiyorum. 22 ülkeye ihracat yapıyorum. Aslında hiçbir mesleğin cinsiyeti yok. Önemli olan emek vermek. Egemen olan şey emek ve başarıdır. Emek verince başarı geliyor.

FATMA AYDOĞDU



TEZMAKSAN MAKİNA YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE TOBB KGK BAŞKAN YARDIMCISI

Yaşam koşulları nedeniyle kadınlar daha güçlü

Pek çok şapka ile kadınların yolunu açmaya, rol model olmaya gayret ediyoruz. İSO 47. Makina Komitesi’nde de yer alıyorum. Kariyer piramidinde basamak yükseldikçe kadınlar o oranda azalıyor. Dünyanın en büyük 200 şirketinde yönetim kurulunda 85 erkeğe karşılık 15 kadın var. Bizde ise BİST'e kayıtlı 517 şirketin sadece 23’ünde kadın CEO var. Aslında kadın-erkek diye sınıflandırmak çok yanlış. Odağımıza ‘insan’ı alarak, fırsat eşitliği sağlanmalı. Kadınlar aynı anda birden çok işi yapabiliyor. Erkeklerden daha kararlıyız ve özenliyiz. Hatta erkeklerden daha güçlüyüz. Çünkü yaşam koşulları, bize verilen toplumsal roller daha güçlü olmamızı gerektiriyor.

DİDEM DAPHNE ÖZENSEL

MERCEDES-BENZ TÜRK AŞ. 2. EL OTOBÜS VE KAMYON SATIŞ DİREKTÖRÜ/MERCEDES BENZ VENTURES KURUCUSU

Geleceğin geleceğini hesap edebiliyoruz

26 yıldır Mercedes-Benz Türk’teyim. İşe ilk başladığım yıllarda otomotiv sektöründe kadın istihdamı çok düşüktü. Biz Mercedes-Benz Türk olarak kadın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Bunu da şirket içindeki kadınlarla birlikte yapıyoruz. Üniversiteler ve mühendislik fakülteleriyle birlikte hareket ediyoruz. Daha fazla kadını otomotiv sektörüne girmeye ikna ediyoruz. Şirketimizin bu alanda dünya çapında da bir kotası var. Pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz. Aslında kadınlar, erkeklerden daha rasyonel. Alfa erkeği üç adım ötesini görmüyor. Kadın doğası gereği, çocuğunu, onun geleceğini düşünüyor. Geleceğin, geleceğini hesap edebiliyoruz.

NAZLI CEYLAN BALDUK KURTUL

NAZAR TEKSTİL YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Yalın üretimi evde uyguluyoruz iş dünyasına da taşıyacağız

18 yıl Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı yaptığım. Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Üyesiyim. Aynı zamanda deprem bölgesi kadınları için bir Dünya Tarım Örgütü ile projemiz var, onun başkanlığını yürütüyorum bu dernekte. Üçüncü kuşağım. Sanayide pamuk ipliği üretiyoruz, aynı zamanda enerji iştiraklerimiz var. Ben tekstil tarafıyla ilgileniyorum. Yapay zekaya yeni geçiş yaptık. 1960'lı yıllardan buyana ailemizin pamuk geçmişi var. Yeni kuşak olarak pamukta dikey büyümeyi sağladığımız için çok mutluyum. Gelecek seneye bir tohum şirketi kuracağız. Stratejik yatırımlardan bir tanesi. Anadolu kadını çok uzun yıllardır, döngüsel ve sürdürülebilir ekonomiyi uyguluyor. Evde kadınlar ‘yalın üretim’e hakim. Bunu iş dünyasına biz taşıyacağız.

BÜŞRA ORAKÇIOĞLU



BİBEROĞLU ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ/PAZARLAMA GRUP BAŞKANI

Geleceğimizi inşa edecek yapay zeka ‘kadın’ olmalı

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli coğrafyalarının modasını belirliyoruz. Ben pazarlamanın başındayım. Önemli bir gözlemim var. Pazarlama dünyası artık çok değişti. Teknolojinin etkisi büyük. Önümüzdeki dönemde tüm hayatımızı yapay zeka belirleyecek. Ama kabul etmeliyiz ki eski deneyimlerimizle beslenen yapay zeka çok ‘erkek’. Geleceğimizi inşa edecek yapay zeka ‘kadın’ olmalı. Yoksa bu yıkıcı devrimde kadınlar yeniden geride kalır. Kadınlar aynı anda çok fazla şeyi düşünüp, harekete geçebiliyor. Ben bunu kendi hayatımda da görüyorum. Kadın gibi düşünebilen yapay zekaya ihtiyaç var.

EDA BAŞAR UYTUN

HAFELE TÜRKİYE İCRA KURULU ÜYESİ

Çoklu kriz ortamı, kadın zekasıyla yönetilebilir

Çoklu kriz ortamını konuşuyoruz. Tüm dünya artık bu ortamı yönetmek için çaba harcıyor. Biz kadınlar olarak çoklu krizleri yönetmeye daha yatkınız. O yüzden bundan sonra daha çok kadın lider iş dünyası arenasında boy gösterecek. Krizlerle birlikte liderlerin yetkinlikleri de liderlerin öncelikleri de değişiyor. Hem çok yönlü bir bakış açısı hem bütünsel bir bakış açısı gerek. Hem de hedeflerimizin dayanıklılığı olmak zorunda. Tüm bunlar esneklikle yönetilebilir. Artık 5 yıllık stratejiler yapamıyoruz. O yüzden kadın zekasıyla düşünmek şart.

EBRU ATA TUNCER

TEKSAN JENARATÖR PAZARLAMADAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Riski daha önceden görebiliyoruz böylece krizleri yönetebiliyoruz

Bu masanın etrafında erkek egemen sektörlerde başarılı olmuş kadınları görüyorum. Biz de elektrik sektöründeyiz. Hem İstanbul'da faaliyet gösteriyoruz hem Kocaeli’nde. Ablam İSO meslek komitesinde tek kadın. Ben Kocaeli Sanayi Odası'nda meslek Komite Başkanı olarak yine tek kadın olarak görev yürütüyorum. Aynı zamanda Kocaeli Genç Girişimciler Komitesi’nde İcra Kurulu’ndayım. Orada da tek kadınım. Kadınların üst kademelerde yer alması diğer kadınlara daha büyük ilham veriyor. Bunu çok kıymetli buluyorum ve daha çok sesimizin çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadınlar bulunduğu her ortamda, kurumda daha pratik, daha hızlı karar verebiliyor. Altını çizmemiz gereken nokta, pratik olmamız. Bir de kadınlar riski daha önceden görebiliyor, bu da kriz ortamlarında avantaj sağlıyor.

ÇİĞDEM EROL

WELD ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Daha çok kadınla çalışmak uluslararası rekabette güç sağlıyor

Sektörümüz erkek egemen bir sektör olarak bilinse de, kadın çalışanların hatta üst düzey yöneticilerin sayısı giderek artıyor. Kadının gücünü her platformda pozitif anlamda hissediyoruz. Ancak daha gidilecek çok yolumuz olduğunun da farkındayız. Doğamız gereği birleştirici, toparlayıcı özelliğimiz iş dünyasında da kendini her alanda hissettiriyor. Bugün birçok STK’da da kadınların söz sahibi olmaya başlaması bunun umut verici bir örneği. Şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana kadın yöneticilerimizin sayısı her zaman erkeklere oranla daha fazla. Kadınların öngörüleri sayesinde problem çözme yeteneği daha gelişmiş. Bu sayede riskler başarıyla yönetiliyor. Daha çok kadınla çalışmak uluslararası rekabette güç sağlıyor.