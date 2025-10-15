Daha önce kaçarken yakalanan ve serbest bırakılan eski THK rektörü Ünsal Ban yurt dışına kaçtı

Ünsal Ban, daha önce Fethiye’de yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.

Eski THK rektörü Ünsal Ban, eski eşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti.

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın aktardığına göre 4 davadan yargılanan, 3 davadan ayrı ayrı yurtdışı yasağı bulunan ve Yunanistan'a kaçarken daha önce yakalanıp tutuklanan Ünsal Ban yurt dışına kaçtı.

Ünsal Ban'ın Yunanistan'a kaçma girişimi öncesinde Yunanistan pasaportu aldığı da öğrenildi.

Diğer yandan T24, Ünsal Ban'ın çıkardığı Yunan pasaportu ve oturma izni kartına ulaştı.

Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanmıştı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanan Ünsal Ban, etkin pişmanlıktan yararlanarak 36 gün sonra tahliye edilmişti.

Ünsal Ban, 26 ve 27. dönemler AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile çekişmeli bir boşanma süreci geçirmişti. Ünsal Ban’ın ismi, Sedat Peker’in açıklamalarında da geçiyordu.