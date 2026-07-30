Dakika dakika yaşananlar... Ciğerlerimiz yanıyor: Antalya, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, İzmir... (Video)

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Türkiye'nin günlerdir ciğerleri yanıyor. Çeşitli illerde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İşte dakika dakika yaşananlar...

08:20 Antalya Serik'te çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ev ve seralara da yakın olan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.



Serik ilçesi Bilginler Mahallesi'nde sera ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangına alevleri fark eden mahallesi sakinleri kendi imkanları ile müdahale ederken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra arazözler sevk edildi.

Mahalle sakinleri traktörlerinde bulunan ilaçlama tanklarının yardımıyla yangının ev ve seralara ulaşmasını engellemeye çalıştı.

Bölgeye ulaşan orman ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor. Yangın nedeniyle bazı seralar zarar gördü.

08:01 Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman yangını

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında dün yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te çıkan yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye aracı, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildi.

Risk altında bulunan Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'nin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangının yer yer devam ettiği bölgeler, dronla havadan görüntülendi.

07:53 Çanakkale’deki yangında yanan alanlar görüntülendi

Çanakkale’de 6 buçuk saatte kontrol altına alınan yangındaki yanan alanlar dron ile görüntülendi.



Çanakkale’nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde dün saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler havadan 6 helikopter, karadan ise 16 arazöz, 5 dozer ve diğer araçlar ile müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da su tankerleri ile ekiplere destek verdi. Yangında yoğun duman nedeniyle özel yaşlı bakım merkezi tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yangın 6 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yanan alanlar dron ile görüntülendi.



Çanakkale’de 4 gün boyunca ateş yakmak yasaklandı

Meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 4 gün süreyle Çanakkale genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nem değerlerinin etkili olması bekleniyor.

Meteorolojik şartların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle il genelinde, her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklandı.



Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Alınan tedbirlerin uygulanması ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

07:08 Alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa için zamanla yarış

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını, sadece ormanı değil, bölgedeki yaban hayatını da vurdu. Yangın bölgesinde görev yapan gönüllüler, alevlerin arasından kurtardıkları yaralı kaplumbağayı yaşatabilmek için seferber oldu.



Yangın söndürme çalışmalarına destek veren gönüllüler, alevlerin etkilediği ormanlık alanda yaptıkları kontroller sırasında ağaçların arasında yaralı halde bir kaplumbağa buldu.

Güvenli bölgeye çıkarılan kaplumbağa, vakit kaybedilmeden yardım merkezine ulaştırıldı.

Ayakları ile vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya, ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı.

Yanıkların etkisini azaltmak amacıyla soğuk havluyla müdahale edilen kaplumbağa, daha sonra Seydikemer Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi.

06:48 Muğla Seydikemer'deki büyük yangın devam ediyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Bayır Mahallesi'ndeki zirai alanda dün sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayarak büyüyen yangını söndürmek için Muğla Valiliği koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, müdahale çalışmalarının sahada en etkin şekilde yürütülmesi için tedbirlerin anlık olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, yangınla mücadelede 5 uçak, 18 helikopter olmak üzere toplam 23 hava unsuru ile 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 24 su tankeri, 23 iş makinesi, 73 araç, 6 TOMA, 8 ambulans ve 835 personelin görev yaptığı kaydedildi.

Yangında 3'ü harabe durumda toplam 4 evin zarar gördüğü aktarılan açıklamada, Sarıyer Mahallesi ile Bayır, Orta Bayır ve Kırsecik mevkilerinde yer alan toplam 121 hanedeki 202 vatandaşın yanı sıra 20'si büyükbaş, 30'u küçükbaş 50 hayvanın güvenli bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada ayrıca, tedbir amacıyla Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 45 hastanın gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, yangın ve yoğun duman nedeniyle Antalya-Seydikemer kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.



"Yangında 3'ü harabe 4 ev de zarar gördü"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Akbıyık, gazetecilere, yangının çıkışının ardından ilgili tüm kurum ve kuruluşları bölgeye seferber ettiklerini belirtti.

Bölgede kuvvetli rüzgar, sıcak hava ve düşük nem nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını anlatan Akbıyık, şunları söyledi:

"Afet müdahale planları çerçevesinde Muğla'da koordinasyon merkezimizi topladık. Sabah saatlerinden itibaren havadan ve karadan ciddi bir müdahale oluyor. Toplam 272 kara unsuru. 923 personelimizle de yangına müdahale ediyoruz. Bunların yanında UMKE araçlarımız gibi tüm kamu kurum kuruluşlarımız, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Maalesef yangın çok geniş bir alanda. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Dolayısıyla 6 mahallemizde yaklaşık 300 haneyi 600'ün üzerinde vatandaşımızla tahliye ettik."



Akbıyık, yangının Seydikemer ilçesine çok yakın olduğunu, Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hastayı da Fethiye Devlet Hastanesi'ne naklettiklerini bildirdi.

Söndürme çalışmalarının yavaşlamaması için Fethiye-Antalya kara yolunun geçici olarak trafiğe kapatıldığını dile getiren Akbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah'a şükür can kaybımız yok. Ancak tabi ki maalesef ormanda kaybettiğimiz birçok canımız var. Yangında 3'ü harabe 4 ev de zarar gördü."

Tek tesellilerinin şu anda can kaybının yaşanmaması olduğunu belirten Akdenizli, "Çok çok üzgünüz. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu havada vatandaşlarımız dikkatli olmalılar." ifadelerini kullandı.

Yerleşim yerlerindeki hayvanlar tahliye edildi

Öte yandan yangından etkilenen mahallelerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar, güvenli bölgeye götürüldü.

Bölgede yangından etkilenen hayvanlar da ekipler tarafından müdahale edilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

05:27 Antalya Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yangının Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu söyledi.



Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleyi sonlandırdıklarını anlatan Öztürk, ekiplerin karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



Öztürk, havadan müdahalenin sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.



Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Öztürk, "Şu an sahada yangına 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle müdahale ediliyor. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yayılım gösterse de çok şükür şu ana kadar herhangi bir can kaybımız bulunmuyor. Tedbir amacıyla 45 ev tahliye edildi." ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 10 yıl önceki yangının ardından yeniden filizlenen 8-9 yaşındaki çam ve kızılçam ağaçlarının bugün ciddi bir yangınla karşı karşıya geldiğine işaret eden Göktepe, "Bugün yangının söndürülmesi için her türlü mücadele veriliyor. Kozalak gibi yangını diğer bölgelere sıçratacak unsur olmamasına rağmen yangın 20-25 kilometreye kadar ulaştı. Sapadere'den başlayıp hemen komşu mahallesi Fakırcalı'yı ve akabinde Beldibi'ne ulaştı. Oradan da Başköy ve Çamlıca mahalleleri var." diye konuştu.

Göktepe, çok büyük bir coğrafyada ortalama hızı saatte 50 kilometre olan rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Gündüz havadan müdahaleyle kontrol altına alınmak istendi. Şimdi de TOMA'larla, arazözlerle, itfaiye araçlarıyla bütün ekipler sabaha kadar yangının yerleşim alanlarına ve tarım alanlarına sıçramasını önlemek için çalışıyor." ifadelerini kullandı.



Yangını tetikleyecek hava koşullarının 2-3 gün daha devam edeceğine ilişkin meteorolojik verilerin bulunduğunun altını çizen Göktepe, daha büyük bir hasar almadan yangının kontrol altına alınmasının en büyük temennileri olduğunu kaydetti.

05:01 Fethiye'de orman yangını çıktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi.

01:31 İzmir Dikili'de yangın

İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.



Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı.



Haber verilmesiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler ve itfaiye sevk edildi.

Öte yandan, yangının sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.