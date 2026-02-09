Dalaman sahilinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu

Muğla Dalaman'da sahil şeridinde vücut bütünlüğü bozulmuş halde bir erkek cesedi bulundu; kimliği belirsiz ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili emniyet birimleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.

Dalgakıran mevkisinde fark edildi

Olay, Dalaman ilçesi Dalgakıran mevkisinde meydana geldi. Sahil şeridinde dolaşan bir vatandaş, kıyıda hareketsiz yatan birini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cesedi bulundu

Dalaman'da vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden emniyet ve sağlık ekipleri, Dalgakıran mevkisinde sahil şeridinde bir inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan ilk kontrollerde, kıyıya vuran kişinin yaşamını yitirdiği ve vücut bütünlüğünün ciddi şekilde bozulmuş, parçalanmış halde olduğu saptandı.

Ayrıca, hayatını kaybeden şahsın üzerinden herhangi bir kimlik kartı veya aidiyet belirtecek belge çıkmadığı tespit edildi. Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.