Dallas'ın yıldızı Alice Hirson hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Alice Hirson, 95 yaşında hayata veda etti. Acı haberi ünlü ismin oğlu David Hirson duyurdu.

Full House ve Dallas gibi dizilerle tanınan Hirson, hayatını kaybetti. Dallas'ta Mavis Anderson isimli karakteri canlandıran ünlü oyuncunun oğlu David Hirson, The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada annesinin doğal sebeplerden dolayı vefat ettiğini açıkladı.

David Hirson, ayrıca annesi Alice Hirson'un yaklaşık bir yıldır Los Angeles'taki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Alice Hirson kimdir?

10 Mart 1929'da Alice C. Thorsell adıyla New York'ta dünyaya gelen Alice Hirson, 1951'de başladığı oyunculuk kariyerini 2021'e kadar sürdürdü. Pembe diziler ve tiyatro oyunlarında yer alan ünlü isim, "Traveller Without Luggage", "The Investigation", "Dallas" ve "Ellen" adlı yapımlardaki oyunculuğu ile dikkat çekti.