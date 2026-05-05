‘Daltonlar' davasında karar: 26 sanığa 32 yıla varan hapis cezası

Antalya'da "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik açılan davada karar çıktı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Bölge Adliye Mahkemesi konferans salonunda gerçekleştirilen kapalı duruşmaya izleyiciler ve basın mensupları alınmadı. 30'u tutuklu 35 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti, 26 sanığı çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırdı.

18 yaşından büyük 22 sanığa ceza

Mahkeme heyeti, 18 yaşından büyük 22 sanığı 'suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma', 'olası kastla silahla yaralama', 'nitelikli yağma', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', 'cebir veya tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma' suçlarından 6 yıl ile 32 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Kararla birlikte sanıklardan 14'ünün tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, 6 kişinin tahliyesine, 1 kişinin ise tutuklanmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, 18 yaşından büyük sanıklardan 8'i hakkında ise beraat kararı verdi.

18 yaşından küçük 4 sanığa da hapis cezası

Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük 5 sanıktan 4'üne de aynı suçlardan 5 yıl 8 ay ile 30 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı. Bu sanıklardan 2'sinin tahliyesine karar verilirken, 1 sanık hakkında beraat hükmü kuruldu.

Böylece davada 35 sanıktan 26'sı hapis cezasına çarptırılırken, 18 yaşından büyük sanıklardan 8'i ve 18 yaşından küçük sanıklardan 1'i olmak üzere toplam 9 sanık hakkında beraat kararı verilmiş oldu.

Çok sayıda suçtan cezalandırılmaları istenmişti

İddianamede, örgüt üyesi sanıkların örgütsel eylemler gerçekleştirdiklerine dair yeterli delillere ulaşıldığı kaydedilirken sanıkların 'silahla ve örgütün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak ve suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla iştirak halinde yağma', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma', 'mala zarar verme', 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma', 'tasarlayarak öldürme', 'silahla tehdit', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' ve 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.