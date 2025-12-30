  1. Ekonomim
Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde görülen 'Daltonlar suç örgütü' davasının duruşmasında jandarmaya fiziki saldırıda bulunan sanıkları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtilen 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Daltonlar suç örgütü davası | 3 avukat hakkında gözaltı kararı
'Daltonlar suç örgütü' davasının duruşmasında sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı, bunu yapanların İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında T.G., S.K. ve K.Y. isimli avukatlar hakkında 'Ses veya görüntülerin kayda alınması' ve aynı 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verildi.

