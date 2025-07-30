  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 'Daltonlar' suç örgütü soruşturması: 11 gözaltı
Takip Et

'Daltonlar' suç örgütü soruşturması: 11 gözaltı

İstanbul Fatih'te bir restoranın kurşunlanması ile Beykoz ve Bağcılar'daki iş yeri sahiplerinin tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmalarda, "Daltonlar" suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
'Daltonlar' suç örgütü soruşturması: 11 gözaltı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 11 Temmuz'da Fatih'te bir restoranın kurşunlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 3'ü çocuk yaştaki 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ve telefon incelemeleri sonucu, söz konusu eylemi Daltonlar olarak bilinen suç örgütü yöneticisi Murat Küçükyavuz'un azmettirdiği belirlendi.

İş yeri sahiplerinin tehdit edilmesi

Beykoz'da 19 Temmuz'da ve Bağcılar'da 29 Temmuz'da iş yeri sahiplerinin telefonda tehdit edilmesine yönelik soruşturmada da kendini Daltonlar suç örgütü üyesi olarak tanıtan ve mağdurlardan haraç isteyen bir zanlı tespit edildi.

Şanlıurfa'da olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gündem
CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Özdemir hayatını kaybetti
CHP eski İstanbul İl Başkanı Cemal Özdemir hayatını kaybetti
Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı
Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı
Bursa'daki büyük yangından şaşırtan görüntü! Etrafındaki her yer yandı, nektarin bahçesi zarar görmedi (Video)
Bursa'daki büyük yangından şaşırtan görüntü! Bir tek orası yanmadı
Kedi tüyünden hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı
Kedi tüyünden hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur Parlamentosu Başkanı Peng ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur Parlamentosu Başkanı Peng ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte biri çocuk 7 kişi açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'de son 24 saatte biri çocuk 7 kişi açlıktan hayatını kaybetti