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'Daltonlar' suç örgütünün yöneticisi öldürüldü

Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya Malaga'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Haber Merkezi
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'Daltonlar' suç örgütünün yöneticisi öldürüldü
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Daltonlar Suç Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, İspanya'da silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

İspanyol basınının aktardığı bilgilere göre, Malaga'da gerçekleşen olayda saldırıyı 2 tetikçinin düzenlediği kaydedildi.

Caner Koçer, İstanbul'dan İspanya'ya kaçmıştı. Buna göre Koçer'in, dün akşam saatlerinde Malaga'da bir restoranda silahlı saldırıya uğradığı kaydedildi.

Spor kıyafetleri giyen, yüzleri açık ve şapkalı olarak hareket eden saldırganların, önce Fransa plakalı bir araçla, ardından da yaya olarak kaçmaya çalıştıkları belirtildi. Kovalamaca sonucunda da zanlıların kısa süre sonra yakalanıp tutuklandıkları ifade edildi.

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