Damada 200 liralık banknotlardan oluşan yelek giydirildi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Ömer ve Gülsüm Akgül çiftinin düğününde damada, valizle getirilen 200 liralık banknotlardan oluşan yelek giydirildi, geline ise 2 kilo 100 gram altın takıldı.
Valiz içinde getirilen 200 liralık banknotlar yelek haline getirilerek damadın üzerine giydirildi. Geline ise takı merasiminde 2 kilo 100 gram altın takıldı.
Düğüne katılan davetliler, ilginç anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Renkli görüntülere sahne olan düğün, sosyal medyada da ilgi gördü.
