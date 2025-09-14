  1. Ekonomim
Damada 200 liralık banknotlardan oluşan yelek giydirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Ömer ve Gülsüm Akgül çiftinin düğününde damada, valizle getirilen 200 liralık banknotlardan oluşan yelek giydirildi, geline ise 2 kilo 100 gram altın takıldı.

Valiz içinde getirilen 200 liralık banknotlar yelek haline getirilerek damadın üzerine giydirildi. Geline ise takı merasiminde 2 kilo 100 gram altın takıldı.
Düğüne katılan davetliler, ilginç anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Renkli görüntülere sahne olan düğün, sosyal medyada da ilgi gördü.

