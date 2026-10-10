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Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı

Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen ‘rüşvet’ operasyonunda, aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt’un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
DHA
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Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ‘rüşvet’ operasyonunda gözaltına alındı
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Ardahan'ın Hanak ilçesi Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ilde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt’un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.