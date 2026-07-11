Danimarka Büyükelçiliği'ne Burak Özügergin atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne Burak Özügergin atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin, Danimarka Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevlendirildi.
Burak Özügergin kimdir?
Burak Özügergin, Türk diplomattır. Lisans eğitimini ABD'deki George Mason Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler ve İktisat alanında tamamlayan Özügergin, ardından Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk üzerine yüksek lisans yaptı.
Akademik eğitimini uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında tamamlayan Burak Özügergin, diplomasi kariyerine 1985 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na katılarak adım attı.
Burak Özügergin, yükseköğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. George Mason Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler ve İktisat eğitimi alan Özügergin, daha sonra Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında yüksek lisans yaparak akademik kariyerini tamamladı.