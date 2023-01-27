Danimarka büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisini çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı çağırdı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi'ye, Türkiye'nin, açıkça nefret suçu niteliğindeki Kur'an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.
Büyükelçi'ye Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.