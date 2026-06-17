Danimarka'dan Schengen'e başvuracaklar için kritik uyarı

Danimarka Büyükelçiliği tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle bazı yolların kapatılacak olması, VFS'nin başvuru belgelerini Büyükelçiliğe ulaştırmasını engelleyecek. Bu nedenle söz konusu tarihler arasında vize başvurusu kabul edilmeyecek.

Danimarka'ya vize başvurusu yapmayı planlayan kişilerin, randevularını oluştururken temmuz ayının ilk haftasındaki bu uygulamayı dikkate almaları gerektiği belirtildi.