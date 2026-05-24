  Danışmanı açıkladı: Kılıçdaroğlu bu akşam CHP Genel Merkezi'ne gelecek mi?
Danışmanı açıkladı: Kılıçdaroğlu bu akşam CHP Genel Merkezi'ne gelecek mi?

CHP Genel Merkezi'nin boşaltılmasının ardından mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelmesi bekleniyordu. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun bu akşam Genel Merkez'e gitmeyeceğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu akşam CHP Genel Merkezi'ne gelerek açıklama yapacağı iddia edilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam genel merkeze gideceğine dair iddialar doğru değildir" ifadeleriyle bu iddiayı yalanladı.

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e gelmesi ve basın mensuplarına açıklamada bulunması bekleniyordu.

