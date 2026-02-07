Danıştay’da etik denetim dönemi: 7 üyeli kurul oluşturulacak

Danıştayda, yargı mensuplarının davranışlarının etik değerlere uygunluğu hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak amacıyla Danıştay Etik Kurulu oluşturulacak.

Danıştay Başkanlığınca hazırlanan "Danıştay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Danıştay daire başkanları ile üyeleri, savcılar ve tetkik hakimlerinin davranışları veya muhtemel davranışlarının etik değerlere uygunluğu hakkında tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere Danıştay Etik Kurulu ihdas edildi.

Kurul, beşi daire başkanı veya üye, biri savcı ve biri tetkik hakim olmak üzere 7 üyeden oluşacak, aynı sayıda yedek üye bulunacak. Üyeler, 2 yıl görev yapacak.

Kurul üyeleri Danıştay Genel Kurulu tarafından seçilecek. Kurulun başkanlığını en kıdemli daire başkanı yürütecek.