Danıştay’dan 419 kişilik usulsüz diploma kararı: Üniversite kayıtları iptal edildi

Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yurt dışına gitmedikleri halde uzaktan lise diploması almış gibi gösterilip denklik belgesi kullandığı tespit edilen 419 kişiyle ilgili iptal kararını hukuka uygun buldu.

Kararla birlikte YÖK’ün, usulsüz olduğu belirlenen kayıtları sistemden silme ve bu başvuruları reddetme yetkisinin yasal olduğu da kesinleşmiş oldu. Bu kapsamda, söz konusu belgelerle üniversitelere yerleştiği belirlenen bazı öğrencilerin üniversiteyle ilişiği kesildi.

419 kişinin kayıtları iptal edildi

Cumhuriyet'ten Gülnur Saydam'ın haberine göre, uzaktan eğitimle lise diploması aldığını belirten kişilerin emniyetten alınan hudut geçiş kayıtları incelendi.

Yapılan incelemede, 450 dosyadan 419'unda belge sahiplerinin eğitim döneminde Türkiye’de bulundukları ve yurt dışına çıkış yapmadıkları tespit edildi.

YÖK, söz konusu kişilerin üniversite kayıtlarını iptal etti ve yapılan itirazları reddetti. Danıştay da YÖK'ün bu düzenlemesini onaylayarak yargı sürecine son noktayı koydu.

İl il dağılım açıklandı

Konuyla ilgili resmi verileri paylaşan CHP'li siyasetçi Uğur Kalkan, usulsüz denklik belgelerinin düzenlendiği illeri ve öne çıkan usulsüzlük türlerini aktardı.

Rapora göre sahte denklik belgelerinin illere göre dağılımı; Bursa'da 83, Çorum'da 51, Ankara'da 34, Ordu'da 20 ve İzmir'de dört.

Geri kalan belgelerin büyük çoğunluğunun İstanbul'da düzenlendiği, ayrıca Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği üzerinden de usulsüz işlem yapıldığı belirtildi.

Danıştayın kararıyla birlikte, söz konusu usulsüz belgelerle üniversitelere kayıt yaptıran veya mezun olan tüm şahısların öğrencilik hakları ve akademik ünvanları geriye dönük olarak iptal edilmiş oldu.