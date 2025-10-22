  1. Ekonomim
Danıştay, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında resen emekliye sevk edilen Eğitim-Bir-Sen üyesi idari destek görevlisinin sözleşme feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Danıştay’dan EYT kararı: Resen emekliliği hukuka aykırı bularak iptal etti
Danıştay, kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenleme kapsamında talebi olmadan resen emekliye sevk edilen Eğitim-Bir-Sen üyesi bir 4/B'li idari destek görevlisinin sözleşmesinin feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Danıştay: Erken emeklilik talep üzerine, resen olmaz

Danıştay kararında, "erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan resen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığı" vurgulandı. Danıştay 12. Dairesi'nin gerekçeli kararında, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı istisnai bir hak olarak sonradan düzenlendiğine işaret edilerek, erken emeklilikten yaş dışındaki diğer şartlar sağlansa bile ancak kişinin talebi halinde yararlanılabileceğine vurgu yapıldı. Kararda, "Anılan kanuni düzenlemenin, ilgililerin aleyhine olacak biçimde resen emekliye ayırma şeklinde yorumlanması ve uygulanması hukuken mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

