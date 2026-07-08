Danıştay'dan özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kararı

Danıştay 8. Dairesi, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önünü açan önemli bir karara imza attı. Kabul, Eşitlik, Dahil Olma, İstihdam (KEDİ) Otizm Derneği ile İnegöl Otizm Dayanışma Derneği'nin açtığı davada mahkeme, sınıflara kamera yerleştirilmesini engelleyen düzenlemenin hukuka aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.

Kararda, iletişim güçlüğü yaşayan özel gereksinimli çocukların maruz kaldıkları ihmal, istismar ve şiddeti çoğu zaman ifade edemediğine dikkat çekilerek, kamera sistemlerinin çocukların üstün yararının korunması ve güvenliklerinin sağlanması açısından kamu yararına uygun olduğu vurgulandı.

Kararın ardından, kamera sistemlerinin kurulmasına ilişkin teknik ve idari düzenlemelerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanması bekleniyor.

Danıştay kararı özel eğitimde yeni dönem başlattı

KEDİ Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen, kararın özel eğitim alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Danıştay, kendini ifade edemeyen çocukların sessiz çığlığına hukuki bir karşılık vermiş oldu. Bu kararı yalnızca bir güvenlik tedbiri değil, aynı zamanda özel eğitimde şeffaflığın ilk adımı olarak görüyoruz" dedi.

Dikmen, derneğe en sık ulaşan şikayetlerin çocukların vücudundaki açıklanamayan morluklar, yaralanmalar ve okul sonrası ortaya çıkan davranış değişiklikleri olduğunu belirterek, ailelerin yaşanan olaylara ilişkin çoğu zaman tatmin edici açıklama alamadığını söyledi.

Kamera sistemi bulunmaması nedeniyle birçok olayın aydınlatılamadığını ifade eden Dikmen, çok sayıda dosyanın somut delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik veya beraat kararıyla sonuçlandığını belirtti.

Kamera kayıtlarının hem çocukların güvenliği hem de olası ihmal ve istismar iddialarının etkin şekilde soruşturulması açısından önemli bir delil niteliği taşıyacağını dile getiren Dikmen, "İstismar ve kötü muamele karanlığı sever. Kamera ise o ortama ışık tutar. Sistemin varlığı bile başlı başına caydırıcı olacaktır" diye konuştu.

"Güvenli kayıt sistemi istiyoruz"

Mahremiyetin korunmasının önemine dikkat çeken Dikmen, taleplerinin canlı yayın sistemi olmadığını belirterek, görüntülerin yalnızca adli veya idari soruşturmalar kapsamında yetkili makamların erişimine açık, güvenli bir kayıt sistemiyle saklanmasını istediklerini söyledi.

Kamera sistemlerinin görevini doğru şekilde yapan öğretmenler için de önemli bir güvence sağlayacağını ifade eden Dikmen, kayıtların haksız ithamların önüne geçilmesine katkı sunacağını kaydetti.