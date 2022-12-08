Darbe girişimi davasında 138 asker hakkında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'i tutuklu, 138 askerin yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda görülen karar duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise avukatları katılırken, bir kısım tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Davada kararın açıklanmasının öncesinde sanıklara son sözleri soruldu.

27 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyen sanık Ercan Ergin, ailesinin yanında olmak istediğini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Meslek hayatı boyunca Hakkari ve Suriye'de çok sayıda operasyona katıldığını kaydeden sanık Onur Karan, "Darbe girişimi gününde de hainlerin verdiği emirlere uymadım ve hepsini yakalayarak kelepçeledim. Mahkemeden o hainleri sevindirmemenizi istiyorum. 27 aydır tutukluyum. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim." dedi.

Yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olduğunu belirten sanık Seçkin Sönmez de mahkemenin vereceği kararın kendilerini ve onları seven insanları etkileyeceğini ifade etti.

Duruşmada son sözleri sorulan diğer sanıklar, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Karar

Davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 38 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12,5 yıl ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 sanığı 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına mahkum eden mahkeme, sanıkların hakkıda hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Heyet, 2 sanığı da aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, 73 sanık hakkında üzerlerine atılı suçlardan, "yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması" nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Heyet, 23 sanığın üzerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

Kararla birlikte tutuklu 5 sanığın, haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.