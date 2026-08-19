Daron Acemoğlu’ndan The Economist’e sert tepki: Karalama yazısı gibi

The Economist’te yayımlanan imzasız bir yazıda, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Daron Acemoğlu’nun akademik çalışmaları ve ekonomi politikalarına ilişkin görüşleri eleştiri konusu oldu. Yazıda ayrıca Acemoğlu’nun yapay zekânın ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik değerlendirmeleri ve bu alandaki akademik etkisi de tartışmaya açıldı.

Makalede, bazı ekonomistlerin isimsiz değerlendirmelerine yer verilirken Acemoğlu’nun teorik çalışmalarının “faydalı” olduğu ancak bu modellerin “daha önce denenmiş ve başarısız olmuş popülist politikaları desteklemek” için kullanıldığı öne sürüldü. Ekonomi yazarı Noah Smith’in Acemoğlu’na dönük uzun süredir eleştirel bir tutum içinde olduğuna ilişkin sözleri de yazıda aktarıldı.

Acemoğlu’ndan The Economist makalesine tepki

Dergideki eleştiriler, Acemoğlu’nun Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte 2024 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanmasına temel oluşturan çalışmaların yanı sıra yapay zeka konusundaki görüşlerine de uzandı. Makalede, Acemoğlu’nun yapay zeka tartışmalarındaki etkisinin bazı ekonomistlerin imzaladığı bir bildiride görüldüğü savunuldu ve bu yaklaşımın yeterince net olmadığı ileri sürüldü.

Acemoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yazıdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ünlü ekonomist, “The Economist dergisinin makalesinden hiç memnun değilim, bu makale bir karalama yazısı gibi hissettiriyor. Bunun da bir arka planı var, ki bu daha endişe verici” ifadelerini kullandı.

“Cevaplarını bekliyorum”

Acemoğlu, dergiden kendisine yanıt hakkı tanınmasını istediğini belirterek, “Cevaplarını bekliyorum. Eğer dergide değilse, yanıtımı burada paylaşacağım” dedi.

Tartışma, Acemoğlu’nun liberal demokratik kurumların son yıllardaki krizini ele aldığı “Hangi Liberal Demokrasi” adlı kitabının yayımlandığı döneme denk geldi. Thomas Piketty, kitap için yaptığı değerlendirmede eserin “Roosevelt tarzı işçi sınıfı liberalizminin yeniden inşası” açısından güçlü bir sav sunduğunu belirtmişti.