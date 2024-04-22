Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 işçi alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 10 matbaa işçisi, 6 hadde işçisi, 3 dökümcü, 2 metal pres makinesi operatörü, 2 makine bakım onarım teknisyeni, 1 forklift operatörü ve 1 kaynakçı olmak üzere toplamda 25 kamu işçisi alacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

İşe alınacak adaylar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek.