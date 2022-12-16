Darüşşafakalı öğrencilere 3,2 milyon TL bağış toplandı

Necla DALAN

Darüşşafaka Cemiyeti, maratonda adımlarını Darüşşafaka’ya bu yıl başlayan öğrencilerin nitelikli eğitimine destek olmak için atan koşuculara, koşu takımlarına ve kurumlara ödüllerini verdi. 8 Aralık’ta Darüşşafaka Cemiyeti’nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “6 Kasım’da, dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma özelliğine sahip N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda adımlarınızı bizimle atarak, yürüttüğünüz kampanyalarla Darüşşafakamız 31 sivil toplum kuruluşu arasında 3’üncü oldu. Bunun için siz değerli koşucularımıza, koşu takımlarımıza ve kurumlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Bu yıl 557 koşucumuz 7.212 bağışçıdan topladığı 3.233.218 TL bağış tutarıyla, iki öğrencimizin ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıllık eğitim giderlerini karşılanmasına olanak tanıdı. Attığınız adımlarla; Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelerek, Darüşşafakamızın çatısı altında dayanışmayı ve paylaşmayı öğrenen öğrencilerimize aydınlık bir gelecek armağan ettiniz” diye konuştu.

Ray Sigorta CEO’su ilk sırada yer aldı

Toplantıda verilen bilgiye göre bağış tutarı en yüksek koşucuların ilk sırasında Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, ikinci sırasında ise Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper yer aldı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Atilla Benli ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Morbel de bağış tutarı en yüksek ilk 5 koşucu arasında yer aldı.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, sosyal iş ağında yaptığı paylaşımda “N Kolay 44. İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti için sizlerin desteğiyle topladığım bağış tutarıyla ‘Bağış Tutarı En Yüksek Koşucular’ arasında yer aldım. Sabancı - Koşmaya Değer kurumsal koşu takımımız ise "Bağış Tutarı En Yüksek Kurumlar" ve "Bağışçı Sayısı En Yüksek Kurumlar" kategorilerinde dereceye girdi. O gün ülkemizde farkındalığı artırmak ve birlikte sorunları çözmek için binlerce iyiliksever birlikte koştuk, sizlerin desteğiyle pek çok kurum için yardım topladık. Her zaman iyilik için, ülkemiz için koşmaya ve çalışmaya devam” değerlendirmesini yaptı.





