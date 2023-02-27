DASK’a 290 bin 558 hasar ihbarı yapıldı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) yapılan hasar ihbar başvurusu sayısı bugün itibarıyla 290 bin 558'e ulaştı.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, (DASK), 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kuruma yapılan başvuru sayısına ilişkin son durumu paylaştı.
DASK'tan yapılan açıklamaya göre, Alo DASK 125, e-Devlet ve dask.gov.tr kanallarından alınan hasar ihbar başvuru sayısı bugün itibarıyla 290 bin 558'e ulaştı.
İşlemi tamamlanan başvurulardan ödenen toplam tazminat tutarı ise 1 milyar 120 milyon 191 bin 441 TL oldu.
Konutlarında hasar olan sigortalıların başvuruları için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.