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Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen deprem Türkiye saati ile 16.17'de yerin 12.74 kilometre derinliğinde ve 4,0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın verilerine göre Muğla'nı Datça ilesi merkezli bir deprem meydana geldi.

Deprem Türkiye saati ile 16.17'de yerin 12.74 kilometre derinliğinde ve 4,0 büyüklüğünde gerçekleşti.