Datça'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen deprem Türkiye saati ile 16.17'de yerin 12.74 kilometre derinliğinde ve 4,0 büyüklüğünde gerçekleşti.
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AFAD'ın verilerine göre Muğla'nı Datça ilesi merkezli bir deprem meydana geldi.
Deprem Türkiye saati ile 16.17'de yerin 12.74 kilometre derinliğinde ve 4,0 büyüklüğünde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 5, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [137.23 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-03-05
Saat:16:17:51 TSİ
Enlem:35.45778 N
Boylam:27.42583 E
Derinlik:12.74 km
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