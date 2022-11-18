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Datça'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'te merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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