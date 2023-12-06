Davutoğlu asgari ücret için rakam verdi: Daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan, ekonomiye ilişkin torba teklife yönelik eleştirilerde bulunan Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, bu teklifi "yapısal reform" olarak değerlendirdiğini anımsattı.

Teklifin "yapısal reform" olmadığını söyleyen Davutoğlu, "Torba yasada 'Gelir adaleti çok bozuldu. Ücretlilere imkanlar tanıyalım. Yıllardır milletin kanını sömüren rantiyeyi vergilendirelim' deselerdi, bir yapısal reform olurdu." görüşünü paylaştı.

Teklifte mali disiplin olduğunu ancak "hiçbir kamu tasarrufu bulunmadığını" öne süren Davutoğlu, "Maliye Bakanı'na sesleniyorum: Siz burada IMF kayyumu değilsiniz. Erdoğan 'IMF'ye borcumuzu ödedik' falan demesin. Şu anda Türkiye'de fiilen IMF kayyum rejimi var. Milletin kemerini sıkan, seçkin bir gruba servet dağıtan bir IMF rejimi var. Bizim, Gelecek-Saadet grubu olarak birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın hakları olacak." dedi.

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmede de bulunan Davutoğlu, "Asgari ücret açlık sınırının altında asla olamaz. En az 17 bin lira olması şarttır. Daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir. Bu asgari ücretin yılda bir kere düzenlemesi ise zulümdür." düşüncesini dile getirdi.