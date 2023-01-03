Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'ı ve SP lideri Karamollaoğlu'nu parti merkezlerinde ziyaret etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Babacan'a partisinin genel merkezinde ziyarette bulundu.
Basına kapalı görüşme 2 saat sürdü.
SP'yi ziyaret
Davutoğlu, Babacan'ın ardından Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Karamollaoğlu'nu, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
İki Genel Başkan arasındaki görüşmeye daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.