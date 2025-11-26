  1. Ekonomim
  Davutoğlu: İmralı ziyareti düzgün planlansaydı, olumsuzluklar yaşanmayacaktı
Davutoğlu: İmralı ziyareti düzgün planlansaydı, olumsuzluklar yaşanmayacaktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İmralı ziyareti en başında düzgün planlansa ve tartışma toplumsal katmanlara yayılmadan suhuletle aşılabilseydi, bu süreçte muhtemelen bu olumsuzluklar da yaşanmayacaktı" dedi.

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyetinin, İmralı'da yaptığı görüşmeye ilişkin, "Geçen hafta komisyon toplantısı öncesinde CHP'nin komisyona katılmaması ihtimali önümüze geldiğinde, komisyon üyelerimize şu teklifi komisyona getirmelerini söyledik; komisyona bu sürecin bir kutuplaşmaya dönüp esası etkilememesi için SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden Öcalan'ın komisyonun tümüne hitap etmesi, sadece 3 ya da 5 kişiye değil, 51 kişiye hitap etmesi, 51 kişi üzerinden toplum psikolojisinin hassasiyet taşıdığı konularda mesaj verilmesi gerektiğini söyledik. Getirdiğimiz önerge, 5 parti tarafından da desteklendi.

Gerçekten bir mutabakat mümkün olabilirdi, olmadı. İktidar, kendi düşüncesinde ısrar etti. Eğer İmralı ziyareti en başında düzgün planlansa ve tartışma toplumsal katmanlara yayılmadan suhuletle aşılabilseydi, bu süreçte muhtemelen bu olumsuzluklar da yaşanmayacaktı" dedi.

Davutoğlu, İmralı ziyareti gündeminin geride kaldığını ve komisyonun bundan sonraki süreçte yasal düzenlemelerle ilgili adımları atması gerektiğini belirtti.

