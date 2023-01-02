Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılması planlanan altılı masa toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız." yanıtını verdi.

Akşener ile görüşme

Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, parti genel merkezinde ziyaret etti.

Davutoğlu, Gelecek Partisi ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde Akşener ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme, 2,5 saat sürdü.