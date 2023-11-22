Davutoğlu'dan 50 artı 1 yorumu: Birileri Sayın Erdoğan'ı aldatmış

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi-Gelecek Partisi TBMM ortak grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına değinen Davutoğlu, "Devlet dediğiniz şey yapboz tahtası değildir. Sayın Erdoğan 50 artı 1 konusunda yanıldığını ifade ediyor. Üstü kapalı bir şekilde aldatıldığını ifade ediyor. Birileri Sayın Erdoğan’ı 50 artı 1 konusunda aldatmış. Daha önce de FETÖ konusunda aldatıldığını söylüyordu. Devlet adamı aldatılmaz devlet adamı ufku görür. Devlet adamı olabilecek problemleri görür ve ciddiyetle, vakarla politika takip eder. Şimdi kim aldattı Cumhurbaşkanı’nı… 50 artı 1 konusunda bir sene önce yaptığı bir konuşmada ‘bunu değiştirmek vatana ihanettir’ gibi tabirler kullanan Sayın Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanı mı aldattı? Neden aldandınız? Nedir aldanan biliyor musunuz? Aslında Sayın Erdoğan’ın kendi nefsi aldatıyor, egosu aldatıyor, kibri aldatıyor. Onun bu zaafını bilen çevredeki örgütlü gruplarda onun güç merakı üzerinden devlete sızıyorlar. Devlet düzeni kurmak ayrı şeydir, iktidar düzeni kurmak ayrı şeydir. Sistem kurmak ayrı şeydir, yapboz tahtası kurmak ayrı şeydir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasetin doğasını bozdu. Devletin yapısını bozdu. Demokrasinin temel esaslarını çiğnedi.” dedi.

Bahçeli'ye seslendi

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen Davutoğlu şunları kaydetti:

“Ziya Gökalp’i bile okuyamayanlar milliyetçi literatürden bahsedebilir mi? Nedir mesele? Bahçelinin 2014’te övdüğü, 2018’de bütün Cumhurbaşkanı erkanının övdüğü Anayasa Mahkemesi erkanının gücünü niye istemiyorlar. Çünkü kontrol edemeyeceklerini düşünüyorlar. Anayasa Mahkemesi üzerine bu kurumsuzlaşma devleti yok eder.

Hadi 50 artı 1’i indirdiniz. 6 aday çıktı yüzde 25 oyla bir Cumhurbaşkanı seçildi. Yüzde 75’in onaylamadığı bir Cumhurbaşkanı olmaz mı o. Bahçeli ‘demokratik meşruiyet’ dedi. Burada Bahçeli tutarlı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni nasıl savunduysa aynı mantıkla savunuyor. Biz onu savunmuyoruz ama… Demokratik meşruiyet için yüzde 50 artı 1 getirmişlerdi ve öve öve bitirememişlerdi. Bu konjonktürel davranmak için midir?"

"İsrail’in uçaklarının yakıtı Türkiye’den gidiyor"

Bekledim, pazartesi günü Bakanlar Kurulu’nda ‘karar alırlar’ dedim. İsrail’e ticari girişler durduruldu, hava sahası kapatıldı, falan… Çok basit, tek bir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bunu yapma yetkisine sahiptir Cumhurbaşkanı. Hiç ikiyüzlü davranmasın hiç riyakar bir politikaya yönelmesin. Herkes bilsin, özellikle AK Parti’ye destek veren kardeşlerim bilsin, şu anda İsrail’in uçaklarının yakıtı Türkiye’den gidiyor. İsrail’in demir, çimento ihtiyacı Türkiye’den gidiyor. Gıdalar bizim limanlardan gidiyor. AK Parti’nin vicdanlı milletvekilleri, ‘iktidar bizden’ diye sessiz kalmayın.

“TBMM’den bir heyet gitti mi?”

Geçen toplantıda 20 Kasım’da İnsan Hakları İnceleme Komisyonu olarak heyet gidecekti. Arkadaşlar bugün 22 Kasım. TBMM’den bir heyet gitti mi? Bir hazırlık var mı? Yok. İşte bunların mazlumlara sahip çıkması bu sadece şovdan gösteriden ibret üzerimize çok saldırıyorlar Filistin’e sahip çıktığımız için.”