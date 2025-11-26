Davutoğlu'ndan "Altılı Masa" sorusuna yanıt: Toplumsal barış projesiydi, CHP'nin kibri heba etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında gazeteci Nagehan Alçı’nın sorularını yanıtladı.

Alçı’nın “Özgür Özel’in CHP’si gelse, ‘Gelin Altılı Masa’yı yeniden kuralım’ dese ne dersiniz?” sorusuna yanıt veren Davutoğlu, CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Altılı Masa toplumsal bir barış projesiydi ama maalesef CHP, seçim sonrası, özellikle de mahalli seçimlerden sonra, girdikleri kibirle o büyük toplumsal barış projesini heba etti. Ama ben hiçbir zaman CHP’yle ya da herhangi bir siyasi partiyle köprülerin koparılması taraftarı değilim.

Milliyetçi tabanda da bir arayış var. Muhafazakâr, milliyetçi bir ittifak oluşup bir üst çatıda alternatif ortaya çıkarsa; CHP de bunun yanında yer alırsa Türkiye’de süratle bir geçişin önü açılır.

Ya da AK Parti ciddi bir meydan okuma görmeden değişmeyecek; böyle bir durumda kendisini reforme etme ihtiyacı ortaya çıkar.”