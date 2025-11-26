  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Davutoğlu'ndan "Altılı Masa" sorusuna yanıt: Toplumsal barış projesiydi, CHP'nin kibri heba etti
Takip Et

Davutoğlu'ndan "Altılı Masa" sorusuna yanıt: Toplumsal barış projesiydi, CHP'nin kibri heba etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa’nın yeniden kurulma ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde, “Toplumsal bir barış projesiydi ama maalesef CHP seçim sonrası girdiği kibirle bunu heba etti" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Davutoğlu'ndan "Altılı Masa" sorusuna yanıt: Toplumsal barış projesiydi, CHP'nin kibri heba etti
Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı televizyon programında gazeteci Nagehan Alçı’nın sorularını yanıtladı.

Alçı’nın “Özgür Özel’in CHP’si gelse, ‘Gelin Altılı Masa’yı yeniden kuralım’ dese ne dersiniz?” sorusuna yanıt veren Davutoğlu, CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Altılı Masa toplumsal bir barış projesiydi ama maalesef CHP, seçim sonrası, özellikle de mahalli seçimlerden sonra, girdikleri kibirle o büyük toplumsal barış projesini heba etti. Ama ben hiçbir zaman CHP’yle ya da herhangi bir siyasi partiyle köprülerin koparılması taraftarı değilim.

Milliyetçi tabanda da bir arayış var. Muhafazakâr, milliyetçi bir ittifak oluşup bir üst çatıda alternatif ortaya çıkarsa; CHP de bunun yanında yer alırsa Türkiye’de süratle bir geçişin önü açılır.

Ya da AK Parti ciddi bir meydan okuma görmeden değişmeyecek; böyle bir durumda kendisini reforme etme ihtiyacı ortaya çıkar.”

Ahmet Davutoğlu açıkladı: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilirAhmet Davutoğlu açıkladı: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilirGündem
Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası: Tutukluluğu devam edecekFatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası: Tutukluluğu devam edecekGündem
Gündem
Taş Tepeler’de 30 yeni bulgu: Bakan Ersoy yeni keşifleri tanıttı
Taş Tepeler’de 30 yeni bulgu: Bakan Ersoy yeni keşifleri tanıttı
Et ve Süt Kurumu ABB’nin ucuz et dağıtımını reddetti!
Et ve Süt Kurumu ABB’nin ucuz et dağıtımını reddetti!
TMSF, Cem Uzan’ın Fransa'daki kasasına el koydu
TMSF, Cem Uzan’ın Fransa'daki kasasına el koydu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Havada serbest rota uygulaması bu gece başlıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Havada serbest rota uygulaması bu gece başlıyor
Osmaniye'de yedikleri pastadan zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Osmaniye'de yedikleri pastadan zehirlenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bakan Şimşek: Mükelleflere daha erişilebilir, hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı hedefliyoruz
Mükelleflere daha erişilebilir, hızlı ve güvenilir hizmet sunmayı hedefliyoruz